– Der kjem ho!

Norske flagg, hurrarop, faklar, champagnebrus og klapping. Stemninga stod i taket då Oselie Henden kom frå Oslo seint sundag kveld. Klemmane sat ekstra laust i det 14-åringen gjekk opp den raude løparen.

– Det er veldig kjekt at folk kjem her for å ta meg imot. Eg visste ikkje om det, seier ein rørt Oselie.

Eitt døgn etter at heile Norge stemte ho fram som vinnaren av MGPjr. har det framleis ikkje gått heilt opp for ho.

– Det er uverkeleg. Eg grein ikkje under finalen, men då eg vakna i dag tidleg kom tårene.

Ho vann med låten hennar «Verda vår» som er inspirert av flyktningkrisa, og fekk overrekt prisen av Vilde og Anna.

VESLESØSTER: Konstanse Henden er veslesøstera til Oselie og hadde laga ein stor plakat til søstera. Foto: HARALD KOLSETH / NRK

Blei møtt av stolte nordfjordingar

På den sure og kalde haustkvelden var over 60 personar som var på plass for å gratulere Oselie.

– Vi har førebudd oss godt med faklar langs vegen og plakatar. Vi har samla så mange vi klarte av næraste familie, vener og dei som ville møte opp, seier Hanne-Kristin Hagen, som er i arrangementskomiteen.

– Vi må jo gjere stas på Oselie. Då skulle det berre mangle at vi ikkje har raud laupar. Vi er så stolte, seier ho.

På måndag kveld kl. 18 blir meir feiring. Då er det nemleg invitert til kake og underhaldning i Operahuset på Nordfjordeid.