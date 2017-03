Sjåfør vart politimeld – igjen

Ein vogntogsjåfør vart politimeld for manglande førarrett og brot på kviletida under ein kontroll på Håbakken i Lærdal i går kveld. Det er andre gang på eitt år at føraren vert meld til politiet. I mai i fjor mista den same sjåføren førarkortet i seks månader og fekk 16.000 kroner i bot for liknande lovbrot.