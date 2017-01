Sjåfør utvist i to år etter juks

– Slike reaksjonar er heilt på sin plass. Hadde det vore ein norsk sjåfør, som ikkje kan utvisast, så ville han fått ei høgare bot, trur fylkesleiar i Norsk lastebileigarforbund, Rolf Olav Tenden.

Tysdag ettermiddag stogga vegvesenet ein tungbilsjåfør som ved hjelp av ein magnet hadde tukla med fartsskrivaren i bilen. Han vart meld til politiet for brot på køyre- og kviletida, og politiet stussa ikkje med å utvise han i to år, gje han bot på 10 000 kroner og gje han køyreforbod i Noreg.

GLAD FOR KONTROLL: – Tuklar du med skrivaren i ein lastebil så tuklar du med tryggleiken i bilen, seier fylkesleiar i lastebileigarforbundet, Rolf Tenden. Foto: Silje Guddal

På Håbakken i Lærdal vart to sjåførar i same trekkbil fredag melde til politiet for alvorlege brot på køyre- og kviletida.

Meiner tryggleiken står på spel

– Vi meiner denne saka er alvorleg. Når ein manipulerer fartsskrivarar gjer ein det vanskelegare å kontrollere køyre- og kviletida. Sjåførar som sovnar bak rattet eller er uoppmerksame eit sekund eller to er også ein stor trafikkrisiko, som kan gjere stor skade. Spesielt med dei føreforholda som var tidlegare i veka, seier politiadvokat Cathrine Elisabeth Schjelderup i Vest politidistrikt.

Den dagen sjåføren vart stogga vart det meldt om spegelblanke vegar fleire stader og mange bilar hamna i grøfta. Tenden likar dårleg å høyre om måten sjåføren har triksa med bilen på.

– Å bruke magnet set også mange tryggleiksfunksjonar ut av spel. Det er det verste du kan gjere med ein lastebil. Det påverkar bremsene og stabiliteten. Det syns vi er verst.

Glad for kontrollar

Utlendingsdirektoratet har i større grad opna for at politiet kan utvise folk på bakgrunn av vegtrafikksaker. Schjelderup trur straffer som den dei har gjeve sjåføren vil føre til fleire lovlydige sjåførar.

– Vi håpar det verkar allment preventivt. Vi ynskjer ikkje uopplagde sjåførar.

Også i lastebileigarforbundet er dei glade for at vegvesenet kontrollerer tilstanden på bilar og at sjåførar har papir og anna i orden.

– Det er synd at det er brot i rekkene, men vi er ikkje stovereine og vi burde vore flinkare. Vi kan skulde på utlendingar i nokre tilfelle, men det gjeld også norske sjåførar.