Sjåfør sov for lite

Ein norsk yrkessjåfør må betale 14.000 kroner i bot for fleire bot på køyre- og kviletidsreglane. Då mannen vart stogga i februar i fjor fann kontrollørane at han hadde køyrt over 290 kilometer utan sjåførkort. I tillegg hadde han lengste kvil på i underkant av fire timar i løpet av eitt døgn. Kravet er minst ni timar. Mannen har godteke bota.