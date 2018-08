Sjåfør meld for lite søvn

Fire yrkessjåførar hadde brote regelverket for køyre og kviletid då dei i går og i natt vart vinka inn til kontroll ved Håbakken trafikkstasjon i Lærdal. For den eine sjåføren vart brotet så alvorleg at han vart meld til politiet. Ytterlegare fire køyretøy fekk bruksforbod for sikring av last, lengd og hinder i frontruta.