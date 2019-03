Sjåfør fekk 20.000 kroner i bot

Det var ikkje utan grunn at den polske yrkessjåføren unnlét å stogge for trafikkontrollen ved Håbakken i Lærdal i fjor sommar. Inspektørane avdekka at både førarkortet og yrkessjåførkompetansen gjekk ut veka i førevegen. Mannen i 40-åra køyrde også utan sjåførkort og hadde manipulert ferdsskrivaren. For dette har mannen fått 20.000 kroner i bot.