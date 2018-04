Sjå NM i Alta: 10 km klassisk, menn

Frå kl. 1310 kan du sjå 10 km klassisk for menn. Frå Sogn og Fjordane startar Torstein Bu og Gjøran Holstad Tefre frå Førde IL gå, medan Jan Rolf Skamo Hope stiller for Hyen IL. Du kan sjå sending ved å trykke her.