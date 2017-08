Sjå Florø direkte i historisk cupkamp

Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Rundt 200 frå Florø har teke turen nordover langs kysten for å heie fram Florø Fotball. Laget har alt skrive historie ved å gå til åttandelsfinale for første gong. No kan dei skrive endå eit nytt kapittel ved å slå eliteserielaget Kristiansund og kvalifisere seg for kvartfinale i NM-cupen.

Det var i den forrige cuprunden vendepunktet kom for Florø. Den 31. mai vart Sogndal slått 2–1 i Florø, og sidan har laget til Terje Rognsø innkassert den eine trepoengaren etter den andre i 1. divisjon. Det har ført laget opp på femteplass. Held dei seg der er dei mellom laga som får spele kvalifisering for eliteserien.

Men no er det cup det handlar om. Kristiansund vann 2–0 borte mot Ranheim i forrige cuprunde og er vanskelege å slå på eige gras.