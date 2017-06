Sjå den nye politiuniforma

– Så langt er vi veldig nøgde. Jakkene er meir funksjonelle enn den gamle, seier politibetjent Kristine Skilbrei i Førde.

I mai blei dei nye politijakkene lufta for første gong i Oslo, og tidlegare denne veka kunne ein sjå politiet i Hordaland i ny drakt. No blir den gamle skinnjakka borte frå gatene også i Sogn og Fjordane.

Stor skilnad

STIV: Den gamle skinnjakka var varm, klumpete og stiv. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

FUNKSJONELL: Kristine Skilbrei seier den nye jakka er meir funksjonell. Foto: Marte Iren Noreng Trøen / NRK

Skilbrei seier den 20 år gamle skinnjakka var varm, tett og klumpete å ha på seg. Rett og slett vanskeleg å bevege seg i.

Den nye uniformsjakka kjem i tre delar, så politiet kan ruste seg for all slags vêr. Skinnjakka var nemleg ikkje så praktisk for Vestlands-politiet ettersom den ikkje var vasstett.

– Dei nye er vasstette og vindtette, og den har ulike luftemoglegheiter. Det hadde ikkje skinnjakka, seier ho.

Meir moterett

Kristine Skilbrei har allereie fått ha på seg gore-tex jakka si ute på gatene, og har seier publikum har komme med mange positive kommentarar til det nye «antrekket».

– Folk seier den er veldig fin og meir moterett enn den gamle. Eg synest også den ser bra ut. Den liknar ei jakke ein kunne kjøpt seg privat, seier ho.