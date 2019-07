Siste kiosken stengjer

Høyanger mister den siste kiosken sin i slutten av oktober. Då stengjer nemleg Narvesen dørene for godt, skriv Firda. Dagleg leiar Elgen Juliano seier at omsetnaden er for låg til at det er økonomisk forsvarleg å drive vidare. Han peikar på tøff konkurranse frå lange opningstider hos matbutikkane i gata. Kiosken har tre deltidstilsette som alle mister jobben.