Singel på valentinsdagen?

– Eg hadde ikkje forventa at dette skulle slå så godt an. Dette er ikkje daglegdags for oss i det heile tatt, det er eit eventyr, seier dagleg leiar ved Stryn Pukk, Rune Oppheim.

Klokka 12.30 tysdag ettermiddag hadde innlegget på Facebook-sida deira blitt delt nær 2000 gonger og like mange har trykka «like» på innlegget.

– Mine tilsette sat og snakka om at det hadde vore morosamt med eit ordspel på valentinsdagen og med god hjelp frå kona til han eine fekk vi laga det til, seier Oppheim.

No vil dei prøve liknande ordspel i framtida.

– I og med at dette vart så godt motteke så må vi prøve å kome på noko smart ein annan gong også, seier Oppheim.