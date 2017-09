Sikra lasta for dårleg

Statens vegvesen kontrollerte 18 køyretøy under ein kontroll ved Kjøs i går kveld. To førarar fekk munnlege åtvaringar for brot på køyre- og kviletida. Ein førar måtte rydde frontruta, medan ein annan hadde 600 kilo for mykje på vogntoget og måtte laste om. Ein annan måtte sikre lasta betre før han fekk køyre vidare.