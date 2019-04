Sikra ikkje bornet sitt

Ein bilførar blir meld til politiet etter at han ikkje sikra bornet sitt i bilen. Under kontrollen i Måløy i dag fekk ogs å tre førarar gebyr for manglande bruk av bilbelte, medan ein må betale for å ikkje hatt med seg alle dokumenta. To bilar hadde ikkje godkjend EU-kontroll, og vart avskilta.