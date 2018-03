Sikra ikkje barnet godt nok

Ein bilførar blei meld til politiet fordi han ikkje hadde sikra barnet sitt som er under 15 år. Det skjedde under ein kontroll som Statens vegvesen hadde på E39 i Førde i ettermiddag. Det blei også skrive ut gebyr for manglande bilbelte og manglande dokument. Fire køyretøy hadde tekniske manglar.