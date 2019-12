Signerte kontrakt om nytt sjukehus

I dag signerte Helse Førde kontrakten med distriktsleiar Rune Karlsen (t.h.) og Veidekke Entrepenør AS om å byggje nye Førde sjukehus til om lag 900 mill. kr. – Dette er ein merkedag for spesialisthelsetenesta, seier adm.dir. Arve Varden (t.v.). Åsen og Øvrelid AS som hadde eit billegare tilbod, klaga på vedtaket då avgjerda blei teken.