Siger for Noreg mot Chile

Glopparen Leander Myklebust Seime og Noreg slo kraftig tilbake etter eittmålstapet for Danmark i opningskampen i junior-VM i handball. I går vart det 36–25 over Chile. Seime, som spelar for FyllingenBergen scora tre av måla. Fredag møter Noreg Island.