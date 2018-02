Sette verdsrekord jorda rundt

– Vi har alle våre hobbyar, ler Garfors når NRK snakkar med han like etter at han hadde landa i Sydney i Australia.

Naustedølen er frå før ein svært bereist mann og er den yngste i verda som har vitja alle land i verda. Han er også den som har besøkt flest land i løpet av 24 timar. No kan han krysse av nok ein rekord.

– Vi har slått den gamle verdsrekorden med ni timar og 35 minutt. Så no feirar vi med kebab og nokre beger her i Sydney, seier Garfors, som til dagleg jobbar som distribusjonsrådgjevar i NRK.

Guinness rekord

Med på rekordforsøket har han også to nederlandske vener. Dei tre er no i ferd med å sende inn dokumentasjon til Guinness, slik at reisa kan kome med i rekordboka.

REISEGLAD: Gunnar Garfos frå Naustdal har vitja alle verdas land, og har no også sett verdsrekord jorda rundt. Foto: Privat

– Det er ikkje denne måten eg likar best når eg er ute å reiser. Men skal du sette verdsrekord så er det som å springe 400 meter på eit stadion. Du ser ikkje så mykje på kva skjer rundt på stadion, då er det berre å springe. For oss handlar det om nå neste fly, seier Garfors.

Bomma med fire minutt

Bak ein slik rekord ligg det mykje og nøye planlegging. Også i fjor sommar prøvde trioen seg på rekordforsøket, det gjekk ikkje så bra.

– Då klarte vi det nesten, men bomma på det siste flyet med fire minutt.

Den gongen byrja dei reisa i Algerie i Afrika. I Madrid bomma dei altså på det siste flyet med fattige fire minutt.

– Det var ekstremt irriterande, og er noko som har gnege oss heile tida etterpå, seier Garfors.

Prøvde på nytt

Då dei tre for alvor bestemte seg for å gjere eit nytt forsøk valde dei Sydney som start og mål.

– Det jo litt på «tryne» kan du seie. Det betydde at vi først måtte reise halve jorda rundt for å kome hit. Så reise jorda rundt, for så å reise halve jorda rundt heim igjen. Men dette er den raskaste måten å gjere det på, ler Garfors.

Skriv bok

For Garfors går ikkje turen rett heim til Noreg igjen sjølv om verdsrekorden no er i boks.

– Eg kombinerer opphaldet her i Australia med å skrive bok. Eg skal skrive om verdas minst besøkte land som ligg i Oseania, same verdsdel som Australia, seier Garfors.