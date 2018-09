Sette ny UM-rekord

Kasttalentet Steffen Melheim frå Olden vann diskos i G15 med 62,96 meter under Ungdomsmeisterkapen i helga. Han betra med dette den gamle meisterskapsrekorden og sette pers med over ein meter, skriv friidrett.no. Han er no den nest beste 15-åringen i Noreg nokosinne. Melheim tok også gull i kule med 16.48 meter. Også her sette han ny personleg rekord.