Sette ny rekord i diskos

Steffen Melheim frå Olden sette før helga ny aldersrekord for 15-åringar i diskos, skriv Fjordingen. Kasttalentet fekk opp eit lengste kast på 42,74 meter – over halvannan meter lenger enn den 15 år gamle rekorden til Stian Andersen frå Urædd. Melheim kasta med ein 750 gram tyngre diskos enn vanleg, fordi bana under det nasjonale stemnet i Hyen vart vurdert for kort for den olderen.