Sette fram bombetrussel mot Flåm stasjon

NRK oppdaterer saka

NRK får stadfesta frå operasjonsleiar ved Vest politidistrikt i Florø at det er sett fram ein bombetrussel mot Flåm stasjon.

Situasjonen skal vere avklart. Det er ikkje gjort funn av noko bombe, seier operasjonsleiaren til NRK.no klokka 09.35.

Det var Sogn Avis som først melde om situasjonen på Flåm stasjon der politiet i føremiddag har rykt ut med fleire uniformerte politibilar.

NRK får stadfesta frå fleire kjelder at ein person er arrestert, mistenkt for å ha sett fram truslar om at det skal vere ei bombe på eit av togsetta på Flåmsbana.

Polititenestemenn har, saman med mannskap frå NSB, gjort undersøkingar av togsetta. Det eine togsettet har no reist frå stasjonen, 40 minutt forseinka.

Mellom 50 og 60 reisande venta på å kome med toget, men måtte vente medan det vart gjort undersøkingar.