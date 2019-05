Set naturen føre vindkraft

48 prosent av innbyggarane på Vestlandet svarar at dei er for utbygging av vindkraft dersom det ikkje inneber betydelege inngrep i urørt natur. Det melder Den Norske Turistforeininga. Dersom det skulle føre til store inngrep i urørt natur, svarar 57 prosent av innbyggarane at dei er imot.