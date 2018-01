Set inn båt i Årdal

I dag vil det gå passasjerbåt mellom Årdalstangen og Fodnes for å frakte folk til og frå Årdal kommune. Alle vegar inn til kommunen er framleis stengde etter at eit stort steinras har stengd fylkesveg 53 sidan torsdag. Omkøyringsvegen Årdal-Tyin er stengd på grunn av uvêr. Ordførar Arild Ingar Lægreid seier dei vil evaluere rutetidene, men at tilbodet er positivt. Her finn du rutetidene for båten.