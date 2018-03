Sesongen kan vere over

Bodø/Glimt-spelar Endre Kupen kan ha fått øydelagd sesongen etter at eine foten sette seg fast i kunstgraset på trening, skriv Firda. No fryktar klubben at den tidlegare Florø-spelaren har fått ei alvorleg korsbandsskade. – Vi veit ikkje heilt omfanget av skaden, men det såg ikkje bra ut, seier trenar Kjetil Knutsen til Avisa Nordland.