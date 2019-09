Sende nakenbilete på Snap

Ein sunnfjording i 20-åra må betale 10.000 kroner i bot for seksuelt krenkande åtferd mot to tenåringsjenter. Det var i april og mai i fjor at mannen sende jentene bilete sitt eige kjønnsorgan via snapchat. Han oppmoda også den eine om å sende han bilete av seg sjølv.