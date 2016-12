Sel Torbas etter berre to år

Fylkets største fiskebåt, ringnotbåten Torbas som er heimehøyrande i Måløy, er selt til det færøyiske rederiet Framherji, skriv Fjordenes Tidende. Brørne Tore og Agnar Lyng satsa over 200 millionar kroner på båten, som blei døypt i Måløy i 2015. Båten sysselset kring 20 personar. Agnar Lyng vil ikkje kommentere kvifor dei no sel Torbas vidare alt etter to år.