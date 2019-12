Sel skule til 2,8 millionar

Rygg skule i Gloppen ligg no ute for sal, skriv Firda. Seljaren skulle eigentleg bygge den om til seks leilegheiter, men gjer seg før prosjektet er ferdig. – Me håpar nokon vil fullføre planen, seier leiar i Sørstranda utviklingslag, Anniken Rygg.