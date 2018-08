Sel morellar som skulle vore kasta

Fleire tonn med morellar som eigentleg skal i bosset, skal no seljast for ein billig penge, via appen Too good to go. Det fortel Harald Blaaflat Mundal ved Lærdal Grønt. Kvart år sit dei på store mengder såkalla usorterte morellar, som dei ikkje får selt på vanleg vis, men i år prøvar dei ei ny løysing.