Seks vil bygge tunnel

Lemminkäinen Norge AS hadde det lågaste tilbodet på bygging av tunnelen ved Kleiva på fylkesveg 633 ved Honningsvåg på Stadlandet. I alt seks entreprenørar leverte tilbod. Kontrakten omfattar bygging av 570 meter tunnel med møtenisje, 300 meter veg i dagen, 26 meter portal og teknisk bygg for tunnelen. Lemminkäinen meiner dei kan gjere jobbe for i underkant av 62 millionar kroner.