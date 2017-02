Seks fekk bot i Sogn

To bilførarar fekk bot for å ha køyrt for fort i 50-sona på Hermansverk onsdag. Fire fekk gebyr på grunn av manglande bilbelte. I Sogndal køyrde to bilførarar for fort i 60-sona på Kvam. Høgste hastigheit her vart målt til 81 kilometer i timen.