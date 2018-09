Seier nei til Vestlandskraft

Styret i Sogn og Fjordane energi seier nei til Vestlandskraft. Dei vil ikkje starte eit nytt selskap for kraftproduksjon saman med BKK og Hydro. – No har styret i SFE sagt si meining om dette, og så er det eigarane som til sjuande og sist bestemmer om dei vil gå vidare med eller skrinlegge prosjektet, seier Johannes Rauboti, konsernsjef i SFE. Vestlandskraft har vore eitt av alternativa Sogn og Fjordane fylkeskommune har vurdert for å sikre at verdiane i SFE blir verande i Sogn og Fjordane ved samanslåinga til Vestland.