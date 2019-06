Seier ja til fusjon

Formannskapet i Fjaler har i ettermiddag sagt samrøystes ja til fusjon mellom Sunnfjord Energi og kraftselskapet BKK i Bergen. Lovnader om nye arbeidsplassar i regionen og satsing på det grøne skiftet var avgjerande for at formannskapet går for fusjon, skriv formannskapet i ei pressemelding.