Seier ja grave opp verna veg

Under legging av kablar øydela Sunnfjord Energi kring 60 meter av ein verna veg i Gaular. Statens vegvesen melde saka til politiet før jul. No vil Gaular kommune gi selskapet løyve til å halde fram, fordi skaden alt har skjedd, skriv Firda. Avdelingsdirektør Svenn Finden i vegvesenet meiner politikarane signaliserer at miljøkriminalitet ikkje noko å bry seg med. Sunnfjord Energi har tidlegare uttalt at dei ikkje var klar over den historiske verdien av området.