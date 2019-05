Sei di meining om handelen i fylket

No kan innbyggjarane i Sogn og Fjordane få seie si meining om handelsetablering. Målet er å styrka tettstadane, ikkje vere til hinder for utvikling og å redusere byspreiing og bilbruk. Vidare er det eit mål å forenkle handsaminga for kommunane, gi grunnlag for lik praktisering og eit meir føreseieleg regelverk for utbyggjarane. Fristen for å seie meininga si er 31. juli.