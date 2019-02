Scora sitt første mål

Kristian Fardal Opseth scora sitt første mål for det tyrkiske laget Erzurumspor i dag. Rett nok har sogndølen tidlegare skåra for laget, men det var i eige mål. Jubelen etter dagens scoring blei kortvarig, for etter to gule kort blei Fardal Opseth utvist. Erzurumspor tapte 2-1 borte mot Ankaragücü og ligg framleis nest sist på tabellen.