Scora sitt første i gult

Endre Kupen scora i dag sitt første mål for Bodø/Glimt etter overgangen frå Florø 1. januar. Kupen har vore på bana i fleire av treningskampane i vinter, men har til no gått mållaus av bana. 27-åringen vart matchvinnar i 2–1 sigeren mot Sandefjord i ein treningskamp på Marbella i Spania, dryge to veker før sesongopninga i eliteserien.