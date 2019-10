Scora ni mål på ni skot

Glopparen June Andenæs og Marit Ova Bøyum frå Jølster er begge klare for kvartfinalen i handballcupen for kvinner. Andenæs scora ni mål på ni avslutningar då Vipers Kristiansand slo Tromsø heile 48-16. Bøyum sette inn to mål då Fana slo Byåsen 24-23.