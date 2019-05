Sau tatt av ulv

Ein sau er drepen av ulv i Hyllestad. Det opplyser Statens naturoppsyn til avisa Firda. Sauen gjekk på beite i nærleiken av garden på Solås i Åfjorddalen. Rovviltansvarleg Rein Arne Golf seier at dei er heilt sikre på at ein ulv har drepe sauen. Han fryktar at ulven vil gjere mykje skade i sommar.