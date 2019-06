Satsar tung i indre Sogn

Reiarlaget Lustrabaatane AS satsar tung i indre Sogn. Dei har no kjøpt reiarlaget Norwegian Fjord Voyage, skriv bladet Aurlendingen. Dette betyr at selskapet i starten av årets sesong vil tilby fem daglege avgangar med tre båtar mellom Flåm og Gudvangen. Passasjerkapasiteten vil verte på nær 1000 personar.