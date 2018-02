Sanner kjem til Aurland

Nestleiar i Høgre, Jan Tore Sanner, kjem til Høgre sitt felles fylkesstyremøte for Sogn og Fjordane og Hordaland i Aurland komande helg. På møtet skal han innleie om gen- og bioteknologi. Sanner er leiar av prinsipprogramkomiteen i Høgre. Vidar Grønnevik frå Sogn og Fjordane er medlem av rådet for den same komiteen.