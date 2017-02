Samlar pengar for å opne kyrkjer

Soknerådet i Vågsøy har starta innsamlingsaksjon for å opne kyrkjer til gravferder. To av tre kyrkjer i Vågsøy har vore stengde grunna kutt i tilskott. No håpar soknerådet at privatpersonar skal gi gåver slik at folk kan gjennomføre gravferder i den kyrkja dei vil, skriv Fjordenes Tidende.