Samferdsleministeren: – Vi satsar på Vestlandet

– Under dagens regjering har vi auka løyvingane til Vestlandet kraftig. Under førre regjering såg vi at det gjekk meir vegpengar til Oslo og Akershus enn til Vestlandet. Det har vi no snudd, seier samferdselsminister Ketil Solvik–Olsen.

Han reagerer på at førstekandidat for Ap i Hordaland, Magne Rommetveit i går sa at han synest Høgre brukar skitne triks og at dei prøvar å få fokus vekk frå den manglande satsinga regjeringa har hatt på Vestlandet.

TRIKS: Førstekandidat for Ap i Hordaland, Magne Rommetveit, meiner Høgre brukar skitne triks og at dei lyg om Ap sin politikk. Foto: Arbeiderpartiet

– Eg vil minne om at transportplanen som gjeld no er den Stortinget vedtok i 2013, som Ap, Sp og SV stod bak. Det er vår plan dei har administrert etter, og difor meiner eg Høgre burde halde seg for god til å svartmåle Arbeidarpartiet. Dei burde heller forklart folk på Vestlandet kvifor dei satsar så lite her, sa Rommetveit.

Meiner Rommetveit lyg

– Magne Rommetveit driv rett og slett bløffmakeri når han gir inntrykk av at Vestlandet er nedprioritert, seier Solvik–Olsen.

Han fortel at det med dagens regjering er vekst i alle regionar og at til motsetning frå førre under førre regjering får no Oslo og Akershus minst samferdselspengar per innbyggar.

– Det er riktig at vi jobbar vidare med NTP-planane til den førre regjeringa. Vi var einige i dei planane. Men vi ville i tillegg gjere endå meir. Og ser du på kva vi tenkjer å gjere vidare i vår neste transportplan så vil du sjå at vi vil løyve kring 50 prosent meir til Vestlandet enn til Austlandet, seier Solvik-Olsen.

Han seier at det under førre regjering var omvendt. Då løyvde dei 25 prosent meir til Austlandet enn til Vestlandet, seier samferdselsminister Solvik–Olsen.

Ueinig med Samferdselsministeren

Førstekandidat for Ap i Hordaland, Magne Rommetveit, er rett og slett ueinig med Solvik-Olsen.

– Arbeidarpartiet har eit betre samferdsleopplegg for Vestlandet enn Høgre og regjeringa. Vi har mellom anna større statleg finansiering på kollektivtrafikk i storbyane, 70 prosent statleg finansiering på bybane (der dei har 50), og har sett av tre milliardar kroner til Arna-Stanghelle – det er meir enn dei, seier Rommetveit.

Solvik–Olsen likar ikkje å bli kalla for ein bløffmakar og har følgjande beskjed til Ap og Rommetveit:

– Den som lyg i dette tilfellet er Magne Rommetveit som ikkje vil erkjenne at Vestlandet har fått ein kraftig vekst med vår nye Nasjonale transportplan. Vi ser og at når Ap samarbeider med MDG og SV, i byane, så får dei styre samferdselspolitikken. Det gir grunn til bekymring, seier Solvik-Olsen.