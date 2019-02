Samde om tøffare miljøkrav

Dei tretten største cruisekommunane i Noreg er samde om tøffare miljøkrav, skriv porten.no. Eit av punkta er at alle cruiseskip må nytte landstraum innan 2025. – Det er ei klar markering av at vi ønskjer å få til ein reduksjon av utslepp, seier ordførar Noralv Distad (H) i Aurland. Når det gjeld målet om nullutslepp har ikkje kommunane sett nokon dato enno. Men eit krav om å innføre nullutslepp i 2026 blir no greidd ut av Sjøfartsdirektoratet.