Samarbeider om kraftverk

Sogn og Fjordane Energi (SFE) og Sunnfjord Energi skal samarbeide om kraftverket i Jølstra og dermed er finansieringa på plass, skriv Firda. – Vi var avhengige av å få med andre for å kunne gjennomføre eit så omfattande prosjekt, seier direktør Fredrik Behrens i Sunnfjord Energi. I mai blei det kjent at grunneigarane får millionerstatning for fallrettane. Dette har Sunnfjord Energi anka.