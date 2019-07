Sakna turgåar funnen

Mannen som det har vore leita etter i fjella aust for Østerbø Fjellstove i Aurland er lokalisert av mannskap frå Aurland Røde Kors. Redningsmannskap er i ferd med å verte heisa ned til mannen, som er ein turist i 70-åra. Politiet opplyser at helikopteret vil ta han med til sjukehus for kontroll. Ifølgje politiet skal mannen vere i fin form og uskadd.