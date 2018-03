Sak mot fotballeiar lagt bort

Politisaka mot styreleiaren i ein fotballklubb i fylket er lagt bort. Styreleiaren var mistenkt for heleri i samband med innkjøp av utstyr til klubben, men saka er no lagt bort av politiet. Styreleiaren, som er glad for å vere reinvaska, ønskjer ikkje å kommentere saka.