Tre personar var i huset, men kom seg ut på eigen hand opplyser politiet.

Ein ulmebrann i underetasjen skal ha ført til mykje røyk i huset, men årsaka er førebels ukjend. Naudetatane fekk melding om brannen like før klokka 03.

AMK opplyser at situasjonen raskt kom under kontroll. Røykdykkarar var inne i huset og fekk avklara at det ikkje var fleire personar der.

Dei tre personane som var i huset vart sett til av ambulansepersonell på staden, men vart dimmitert,