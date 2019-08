Rykte ut til trusselmelding

Ein rekke ressursar frå politiet og andre naudetatar rykte ut etter at det vart sendt melding om ein alvorleg trusselhending i Borgund i Lærdal. Etter nøyare undersøking viste det seg at dette ikkje var tilfellet og ressursane vart avbrote. Politiet seier det først og fremst dreier seg om ei misforståing og at dei kjem tilbake med meir informasjon på eit seinare tidspunkt.