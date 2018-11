Rykkjer ut til bilbrann

Brannvesen og politi rykte like over klokka 12 ut til eit branntilløp i motoren på ein personbil på Utvikfjellet. Ingen personar vart skadde. – Brannen er sløkt, men det er oljesøl, seier operasjonsleiar Per Algrøy i Vest politidistrikt.