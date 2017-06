Rykka ut på falsk alarm

To ambulansar og ein brannbil rykka ut på ein falsk alarm til Naustedalen i ettermiddag. – Vi fekk ei melding om at ein bil hadde køyrd utfor, og hamna i elva. Då vi kom opp fann vi ingen bil, og det ser ut til at det heile var oppspinn, seier Bengt Ness ved politiets operasjonssentral.