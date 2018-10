Rygga med promille

Ein mann i 40-åra rygga sju meter før han blei stoppa av politiet. No er han dømd til 18 dagar i fengsel for promillekøyring. Det var i fjor haust at mannen blei stoppa. Blodprøven viste 0,62 i promille. Nordfjordingen må også betale ei bot på 46.000 kroner. Mannen er tidlegare dømd for promillekøyring, og Sogn og Fjordane tingrett har frådømd han førarretten for alltid.